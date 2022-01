Ceam chiude il 2021 in crescita, premio per tutti i dipendenti e sede in ampliamento

In un anno molto impegnativo segnato dalla pandemia, il gruppo Ceam ha proseguito nella sua costante crescita. Il 2021, infatti, si è chiuso con un numero che testimonia l’ennesimo successo: +25% del fatturato.

“Durante questo anno sono accadute tante cose e si sono concretizzati tanti sogni e progetti – spiega il presidente Simone Campinoti - sono arrivati diversi e molto qualificati nuovi colleghi anche da molto lontano, paesi come Russia, Cina o Macedonia. Grazie a loro abbiamo rafforzato le varie ‘Business Unit’, dove ormai abbiamo un livello intellettuale molto elevato.”

Entrando più nel dettaglio, il numero uno dell’azienda di via Valdorme prosegue: "Nell’anno appena concluso è nata finalmente anche la divisione Ceam Heritage. Si tratta di una collaborazione con l’Università di Firenze nel settore dei beni culturali dove già da tempo vengono usate le nostre tecnologie per applicazioni internazionali di primissimo livello. Il nostro auspicio è che possa sfociare anche questa in un’ulteriore azienda del gruppo nel giro di due anni. Infine, nel settembre scorso, con l’assorbimento di ulteriori due aziende impiantistiche elettriche artigianali, è stato completato il progetto di creazione di una nuova Syster Company impiantistica e Engineering del gruppo, la MMT Srl che è già operativa in un immobile del gruppo a Baccaiano, nel Comune di Montespertoli. Assieme alla crescita costante, sono avvenute tante altre piccole a grandi storie come la nascita prima dell’Accademy aziendale Cws e, a ruota, dell’ITS Prodigi digitale. Ceam è tra i quattro fondatori della prima ora, un sogno nato quando ero presidente Confindustria e sostenuto anche dopo da presidente dell’agenzia dello sviluppo. Sono storie che meriterebbero tutte di essere raccontate, ma che sicuramente sono nei nostri cuori".

C’è poi un aspetto che sta più a cuore sottolineare per spiegare i numeri: "Tutto questo è avvenuto grazie al lavoro di squadra. Nel nostro gruppo nessuno è indispensabile ma tutti sono preziosi, dal magazziniere fino agli ingegneri e, proprio per questa ragione, è stato deciso un meritato premio di risultato per tutti i dipendenti, da 500 fino a 1000 euro secondo il ruolo ed il settore".

"E la corsa continua – conclude Campinoti - senza farci intimorire da nulla, per poter guardare al futuro, continuiamo a fare nuovi progetti sempre più ambiziosi e ad investire. A breve inizieranno finalmente i lavori di ampliamento della sede di Empoli, un progetto che ormai ha 10 anni a causa dell’assurda burocrazia italica. Così riusciremo ad ampliare il business e ospitare altre assunzioni, profili come ingegneri elettronici, informatici e altri che sono già in corso di selezione e per i quali abbiamo anche previsto una foresteria ben sapendo che, purtroppo, pochi saranno della zona".

