Elezioni Presidente della Repubblica, la Toscana decide i delegati

Seduta del Consiglio regionale martedì 18 (con inizio alle 15) e mercoledì 19 (a partire dalle 9.30) novembre. La seduta di martedì si svolgerà in presenza, mentre la seduta di mercoledì è convocata in modalità mista e vedrà presenti in Aula soltanto il presidente e i due vicepresidenti del Consiglio regionale, i presidenti dei gruppi consiliari, un consigliere del gruppo Pd e il Portavoce dell’opposizione.

All’ordine del giorno, la nomina dei tre delegati della Regione Toscana per l’elezione del presidente della Repubblica, indetta per lunedì 24 gennaio.

A seguire, la comunicazione della Giunta regionale in merito alla crisi occupazionale dell’Ortofrutticola del Mugello a Marradi; l’approvazione dei bilanci di esercizio 2020 dell’Ente Acque umbre toscane e dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane; interrogazioni e mozioni.

I lavori della seduta potranno comunque essere seguiti sul sito web istituzionale, sulla pagina facebook e sul canale youtube.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa