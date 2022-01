Dà fuoco a rifiuti in una discarica abusiva, denunciato a Casalguidi

Sequestrata una discarica da 5mila mq su provvedimento emesso alla procura di Pistoia in località Casalguidi (Serravalle Pistoiese): i carabinieri della locale stazione hanno anche denunciato il proprietario per gestione abusiva di discarica e per incendio illecito di rifiuti, reati per i quali rischia una pena fino a cinque anni di reclusione oltre a diverse decine di migliaia di euro in sanzioni pecuniarie.

Durante dei controlli da parte dei militari per i reati ambientali, i militari hanno potuto vedere in un terreno veicoli abbandonati e scarti di lavori edili. Nel corso di alcuni servizi di appostamento era stato, inoltre, notato il proprietario del terreno recarsi nell’area e dare fuoco al materiale nel tentativo di disfarsene o comunque ridurne il volume.

Da lì il provvedimento di sequestro: all’interno dell'area poi sono stati trovati anche scarti tessili, legnami e ulteriori carcasse di veicoli, per una mole complessiva di rifiuti di diverse tonnellate.

Sul terreno verranno, inoltre, svolti ulteriori accertamenti da parte dell’ARPAT.