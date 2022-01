Elezioni Presidente della Repubblica, la Toscana manda Giani, Mazzeo e Landi

Definiti i tre nomi della delegazione regionale toscana per le elezioni del Presidente della Repubblica in programma il prossimo 24 gennaio.

Eugenio Giani e Antonio Mazzeo erano già i nomi 'approvati' per finire nella delegazione regionale toscana e infatti sono stati i più votati dell'assise. Poteva essere una lotta per il terzo posto dell'opposizione ma così non è stato.

Il nome di Marco Landi, portavoce della Lega a livello regionale, ha ottenuto le preferenze presumibilmente dell'opposizione (le schede a due preferenze massime Marco Landi sarà il nome invece dell'opposizione. Il consigliere leghista prevale su un altro nome emerso durante lo scrutinio effettuato dai consiglieri Diego Petrucci e Federica Fratoni, quello del capogruppo del M5S Irene Galletti. Sui 41 votanti una sola scheda bianca. Mazzeo ha raggiunto 27 voti, 25 Giani, 13 Landi e 2 Galletti.

Il presidente del Consiglio ha ottenuto più voti perché, come annunciato dalla capogruppo Galletti, i voti della delegazione 5 Stelle sarebbero andati a lui ma non a Giani. L'accordo sul portavoce della Lega è giunto solo negli ultimi tempi.