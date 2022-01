"Misure anti-covid come il nazismo", i consiglieri chiedono le dimissioni di Bartolomei

"Abbiamo scelto di chiedere una comune presa di responsabilità, poiché riteniamo la posizione del Sindaco estremamente debole sulla vicenda Bartolomei.

Tomasi ha scelto di proporre una sorta di pena riabilitativa, ma lui non è giudice, è un Sindaco: non si tratta di fare volontariato, ma di come si sta nelle istituzioni rappresentando la nostra comunità, messa alla berlina sulla stampa nazionale.

Occorrono le dimissioni, per rispetto dei cittadini e del ruolo pubblico, e chiediamo a ogni singolo Consigliere di sottoscrivere entro giovedì una Lettera al Sindaco con la richiesta di una decisione netta."

L'appello, si legge in una nota, è diretto anche a tutte le Forze Politiche che sono rappresentate in Consiglio Comunale.

Di seguito quanto si legge nell'appello inviato a tutti i Consiglieri Comunali e agli Assessori e sottoscritto dai consiglieri di PD, M5S, Azione, Pistoia Spirito Libero e Pistoia Città di tutti:

"Riteniamo che quanto avvenuto nelle scorse ore, con l’uscita dell’assessore Bartolomei volta a paragonare le misure anti-Covid al nazismo, non sia accettabile.

Non può bastare un semplice e generico post di scuse su Facebook per concludere una vicenda che vede la nostra città, tristemente, sulle cronache nazionali.

Riteniamo che quanto avvenuto sia profondamente offensivo nei confronti di chi ogni giorno si adopera per mantenere un clima civile in questo momento di estrema delicatezza. Ma è offensivo anche per tutti coloro, compresi molti di voi e in primis i medici e gli infermieri, che ogni giorno fanno il possibile per combattere questa Pandemia.

Il Sindaco ha scelto di tenere, evidentemente per ragioni estranee al suo dovere istituzionale di pretendere comportamenti adeguati per rispetto del ruolo pubblico, una posizione decisamente defilata: noi riteniamo che invece la dignità della città meriti di più.

La questione non è se fare o meno volontariato: la questione è come si rappresenta istituzionalmente la città.

È per la dignità della città, che tutti noi rappresentiamo, che vi chiediamo di prendere una posizione e unirvi a noi nella richiesta di dimissioni all’assessore Bartolomei"