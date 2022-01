Con i "Pacchi della solidarietà" 15 tonnellate di bontà Made in Italy alle famiglie bisognose

In totale circa una tonnellata di cibo distribuito dalla rete Coldiretti alle famiglie in difficoltà economica, che anche a Pistoia crescono. "Con la pandemia da covid sono aumentati gli accessi nelle strutture Caritas del 3,3% pure nel primo semestre del 2021 –ricorda Coldiretti Pistoia - dopo il balzo del 19,3% del primo semestre 2020 sul 2019".

E con la collaborazione di associazioni di volontariato e parrocchie della provincia di Pistoia tante persone riceveranno i Pacchi della solidarietà, un’iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia e che in tutta la Toscana donerà 15 tonnellate di eccellenze agroalimentari italiane, cibi e bevande.

"L’obiettivo – spiega Michela Nieri di Coldiretti Donne Impresa - è dare la possibilità anche ai più poveri di gustare il meglio della gastronomia tricolore per ricordare che insieme all’emergenza sanitaria bisogna combattere quella economica ed occupazionale, che coinvolge sempre più famiglie anche nella nostra comunità".

I pacchi della solidarietà contengono prodotti 100% Made in Italy: dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al cotechino, dal prosciutto crudo alla farina, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano, dal Provolone al latte UHT, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola ai biscotti per bambini agli omogeneizzati.

L’iniziativa di è stata resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Enel, Intesa San Paolo, Philip Morris Italia, Snam, Eni, Grana Padano, Granarolo, Generali, Rigamonti, Poste Italiane, Parmigiano Reggiano, Montana, Casillo, Le Stagioni d’Italia, Virgilio, Plasmon, Casa Modena, Ferrovie Italiane, Terna, Novamont, Pomì, Gardalatte, Banco BPM, Unioncamere e Codacons.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio stampa