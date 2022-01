Korian inaugura due nuovi centri per tamponi antigenici e molecolari Covid in modalità drive through. I due allestimenti saranno approntati a Figline e Incisa, presso le case di cura Frate Sole Valdarno, e a Impruneta, in Villa delle Terme ai Falciani. Si potrà accedere alle strutture senza prescrizione medica e il risultato per i tamponi antigenici sarà consegnato in 15 minuti.