Borse di studio Polimoda per i fashion designer del Kenya

Ethical Fashion Initiative e Polimoda annunciano una partnership per l'assegnazione di tre borse di studio ad altrettanti fashion designer del Kenya, con l'obiettivo di creare una connessione tra le industrie della moda di Firenze e Nairobi.

Nell'ambito di questa collaborazione con la scuola di moda di Firenze, i tre designer kenioti del EFI Accelerator hanno ricevuto una borsa di studio per otto settimane di formazione specialistica presso il campus Polimoda. Katungulu Mwendwa (Katush) e Mohamed Awale (Suave) sono appena arrivati in Italia e questa settimana hanno iniziato a frequentare le lezioni presso la scuola fiorentina e a connettersi con la comunità creativa internazionale di Polimoda, mentre Louise Sommerlatte (Hamaji) si unirà a loro il prossimo febbraio.

EFI Designer Accelerator è un programma di 2 anni progettato per accompagnare brand selezionati verso il successo nel mercato globale. L'Accelerator copre tutti gli aspetti della gestione di un marchio di moda, dall'approvvigionamento alla costruzione di supply chain sostenibili, fino allo storytelling e alla finanza, mentre i brand vengono supportati finanziariamente per lanciare le loro collezioni sul mercato. Grazie anche a un tutoraggio dedicato guidato da un team di esperti del settore, costituisce un'opportunità unica per brand e designer emergenti africani che vogliano far crescere la propria attività. La possibilità di studiare a Polimoda costituisce ora un prezioso valore aggiunto.

Fonte: Polimoda