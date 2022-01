Legge sull'aborto, manifestazione a Firenze: "La Regione è inadempiente"

Di fronte alla presidenza della Regione Toscana si è tenuto oggi un presidio in favore dell’applicazione della legge 194, organizzato da Coordinamento Donne Cgil, Coordinamento 194, Libere Tutte - Firenze, Sinistra Italiana Toscana, Laboratorio per la Laicità, Il Giardino dei Ciliegi, Non Una di Meno, con l’adesione di Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn.

I manifestanti, infatti, sostengono che la Toscana sia inadempiente per quanto riguarda l’applicazione della legge sull’aborto: oltre ai troppi sanitari obiettori, attaccano i promotori dell’iniziativa, si registrano carenze sull’esecuzione delle linee guida sull'aborto farmacologico nei consultori, sulla formazione del personale, sul ritiro dei finanziamenti a sigle antiabortiste e sulla somministrazione delle pillole abortive in accesso unico.