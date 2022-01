Sanità, Petrucci (FdI): "Regione e Asl assumano almeno 500 infermieri"

"Con l’accordo tra Regione e sindacati si va nella direzione di quello che, come Fratelli d’Italia, stiamo chiedendo da mesi, ossia assumere almeno 500 infermieri, visto che 2000 sono in attesa nella graduatoria Estar. Dopo oltre 6 mesi finalmente si supera il blocco degli organici, adesso Regione e Asl provvedano a snellire i tempi e assumano infermieri per aiutare reparti ospedalieri e pronto soccorso allo stremo. Le assunzioni sono necessarie per garantire i servizi che, ad oggi, sono a rischio, visto il mancato turnover, i sanitari in quarantena e quelli sospesi perché non vaccinati" dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità.

Fonte: Ufficio Stampa