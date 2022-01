Tra Arte e Memoria, Pontedera ricorda la Shoah con le scuole

Tra Arte e Memoria. E' questo il titolo scelto da Comune e Fondazione per la Cultura Pontedera per la giornata del 27 Gennaio, dedicata al ricordo delle vittime della Shoah. Un programma che coinvolgerà gli studenti delle scuole e che prevede, tra le altre cose, un incontro al Palp - Palazzo Pretorio.

La giornata del 27 comincerà, alle ore 11, con la deposizione di una corona di fiori da parte dell'Amministrazione Comunale al memoriale di Anna Frank, in piazza Vittime dei Lager Nazisti. La cerimonia sarà accompagnata da letture e riflessioni degli alunni delle scuole primarie.

Nel pomeriggio, alle 17,30, incontro di riflessione al Palp - Palazzo Pretorio, in piazza Curtatone e Montanara, con la presenza di Paolo Coen, storico dell'arte e docente all'Università di Teramo, sul tema "Commemorare la Shoah attraverso l'Arte e il Museo" e quella di Eirene Campagna, PhD in Visual and Media Studies all'Università Iulm di Milano, che parlerà di "Musei, luoghi e paesaggi della Memoria: la rappresentazione del ricordo nel sistema italiano della commemorazione". Per partecipare all'evento, al quale prenderà parte Alessandra Nardini, assessore all'istruzione della Regione Toscana, è necessaria la prenotazione ( telefono 3311542017 o mail a fondazioneculturapontedera@gmail.com ).

Il cartellone di iniziative prevede appuntamenti a scuola e in biblioteca. Nel primo caso, dal 27 Gennaio, si svolgeranno lezioni-spettacolo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie a cura della compagnia teatrale Mimesis e il giorno 1 Febbraio, su iniziativa dell'Aned ( associazione nazionale ex deportati ), sezione di Pisa, Laura Geloni incontrerà gli studenti dell'istituto Pacinotti di Pontedera.

Presso la biblioteca comunale Gronchi è disponibile una selezione curata dai bibliotecari che propone libri e film sulle tematiche della Memoria, dell'Olocausto e sul coinvolgimento dei civili nelle guerre. Tutte le iniziative hanno il patrocinio di Regione Toscana, Anpi e Aned.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa