Rapinano un bar e minacciano una dipendente, arrestati due giovani

Due giovani hanno rapinato un bar pasticceria di Querceta (Seravezza). La polizia li ha rintracciati e li ha arrestati. A finire in manette un 25enne di origini romene e un 29enne di origini bosniache, attivi in Versilia e Lunigiana.

Nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio i due sono entrati in azione in un locale sulla Ss1. Era presente solo una dipendente al momento del furto. I due, con fare tranquillo, si sono avvicinati al bancone e hanno oltrepassato il divisorio per andare alla cassa. Hanno preso la donna per un braccio, minacciandola. In seguito hanno preso l'incasso - 100 euro in monete, 200 in banconote - e si sono dileguati, continuando a minacciare la donna.

Fuori dal locale, sono stati notati da una volante della polizia ferma a un semaforo. Le urla della dipendente hanno messo in allarme gli agenti, che hanno inseguito e bloccato i ladri. I malviventi sono stati identificati ed è emerso che erano stati denunciati per rapine in zona La Spezia. I due giovani sono entrambi in carcere a Massa.