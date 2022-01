Scuole Poggibonsi 2022-23, ultima settimana per iscriversi

Ultima settimana per iscriversi alle scuole d’infanzia, elementari e medie per il prossimo anno scolastico 2022-2023. E’ il 28 gennaio infatti il termine ultimo per iscrivere i propri figlie e le proprie figlie alle classi prime delle scuole statali.

“Le modalità e le tempistiche sono uniformi su tutto il territorio come indicato nella circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, sottolinea Susanna Salvadori, assessore alle politiche educative del comune di Poggibonsi, capofila della Conferenza Zonale.

Tempistiche. Le iscrizioni al sistema scolastico sono aperte dal 4 gennaio e chiuderanno il 28 gennaio alle 20, come indicato sul sito del Ministero.

Modalità d’iscrizione. La modalità on-line è prevista per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria statale, mentre sono escluse dalla modalità on-line le iscrizioni alle scuole dell’infanzia. Per l’iscrizione online è necessario essere in possesso di identità digitale. Si potrà accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31/12/2022 il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti coloro che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile 2023. Per questi ultimi l’ammissione può essere disposta in presenza di determinati requisiti (spazi, disponibilità, valutazione ….). Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31/12/2022. Possono iscriversi, per anticipo, quelli che li compiono entro il 30 aprile 2023. Le iscrizioni online dovranno essere effettuate collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/).

“Sul sito del Ministero sono presenti tutte le informazioni – dice Salvadori – Invitiamo le famiglie a consultarlo e a visitare i siti dei singoli Comprensivi e degli istituti per tutte le eventuali informazioni di dettaglio che fossero necessarie”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa