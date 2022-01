Malore mentre è al lavoro, muore 51enne a Castelfranco

Una tragedia ha colpito il Cuoio nella mattinata di oggi, martedì 25 gennaio. Andrea Barbacci, 51enne di Partino (Palaia) è morto per un malore in ufficio. L'uomo era nello studio legale di via Calatafimi a Castelfranco di Sotto, dove lavorava da quindici anni. Era entrato da poco in servizio quando ha accusato un malore.

Lo hanno soccorso subito alcuni colleghi impiegati che si sono accorti che non respirava bene e hanno prontamente avvertito il 118. Appena arrivati, i soccorsi lo hanno rianimato ma dopo poco il 51enne è deceduto.

"Oggi ho perso un amico e con lui se ne vanno tanti momenti di felicità vissuti assieme. Lo conoscevo sin da quando, da giovanissimo praticante, ho iniziato a frequentare l'affermato studio legale dove lui lavorava. La sua morte ci ricorda che ci sono tante persone che grazie anche al loro lavoro silenzioso favoriscono il pieno esercizio della Giustizia. Non solo Giudici, Cancellieri e Avvocati fanno la differenza ma anche gli Impiegati di questi ultimi. Oggi se ne va, quindi, un amico ma anche un piccolo ma prezioso ingranaggio del meccanismo della nostra Giustizia" è il commento di Alessandro Lambertucci, avvocato e capogruppo di Per un'altra Santa Croce, in merito alla scomparsa del collega e amico Andrea Barbacci.