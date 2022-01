Cecchi Gori ricoverato a Roma per insufficienza respiratoria

Vittorio Cecchi Gori, ex produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, è ricoverato d’urgenza all’Ospedale Policlinico Gemelli di Roma per problemi polmonari. Il professor Antonio De Luca, amico e medico personale di Cecchi Gori, ha riferito sulla situazione a Libero, spiegando che l’imprenditore, il quale nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria, è ricoverato per complicanze polmonari dovute al Covid che ha avuto diverso tempo fa. Nonostante adesso sia negativo al virus, è stato comunque necessario il ricovero d'urgenza.

Cecchi Gori, che era costretto agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta, era anche vaccinato con la terza dose booster. Al momento, si legge ancora su Libero, è ricoverato sotto osservazione nel reparto Solventi, in cui generalmente viene ricoverato anche il Papa.