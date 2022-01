Dalla Terrazza Vasariana al Teatro della Pergola, 2 milioni dal Credito Sportivo per Firenze

L’Istituto del Credito Sportivo (ICS), con l’attivazione del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, ha ampliato in maniera significativa il ventaglio delle opportunità e delle soluzioni offerte ai protagonisti del settore e al mercato del credito del nostro Paese, grazie agli strumenti finanziari messi a disposizione dal Ministero della Cultura.

Il Comune di Firenze, partecipando al Bando dell’Istituto per il Credito Sportivo denominato “Cultura Missione Comune” ha rilanciato il suo impegno in ambito culturale, presentando sette progetti dedicati a restauro, messa in sicurezza e riqualificazione di una parte significativa del patrimonio della Città, per i quali l’ICS, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, ha erogato finanziamenti per un totale di 2.130.000 euro.

L’Amministrazione comunale di Firenze ha colto le nuove opportunità, segnalandosi tra tutti i Comuni partecipanti al bando proprio per aver presentato il maggior numero di progetti ammissibili ai finanziamenti, che contribuiranno a valorizzare il patrimonio culturale del centro storico del capoluogo toscano, che dal 1982 è inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

In particolare, gli interventi finanziati attraverso il bando ICS “Cultura Missione Comune” sono relativi a:

- il restauro di 32 volumi appartenenti al fondo storico della raccolta contenuta nella Biblioteca delle Oblate;

- la realizzazione dei nuovi impianti elettrici e speciali dei locali della ex chiesa di San Carlo dei Barnabiti;

- sempre a San Carlo dei Barnabiti, il recupero degli apparati decorativi della volta, delle pareti perimetrali e le decorazioni presenti nella sagrestia;

- il restauro degli argenti di Palazzo Vecchio;

- la ristrutturazione della Torre di San Nicolò;

- il consolidamento e il relativo restauro della Terrazza Vasariana;

- gli interventi di miglioramento sismico della facciata del Teatro della Pergola.

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha sottolineato come "Firenze ha a cuore il suo patrimonio artistico, storico e architettonico ed è da sempre impegnata nella sua salvaguardia, tutela e valorizzazione. Con questa operazione potremo intervenire con sette operazioni che andranno a toccare vari ambiti, dal recupero di libri all'adeguamento elettrico e antisismico, dai restauri molto grandi come quello della Torre di San Niccolò a quelli più minuti ma non meno importanti come è il caso degli 'Argenti' di Palazzo Vecchio. Ringraziamo il Credito Sportivo per aver apprezzato i progetti di Firenze e per averci concesso finanziamenti a tasso zero, fondamentali per realizzarli”.

“È motivo di orgoglio per l’Istituto che rappresento e per il capitale umano che lo anima quotidianamente con passione e competenza - dichiara il presidente dell’ICS, Andrea Abodi -, essere riusciti nei primi sette mesi di vita del Fondo Cultura a sostenere in modo concreto e significativo Enti Locali e imprenditori culturali nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Con il Sindaco Nardella e l’Amministrazione da lui guidata si è consolidato negli anni un proficuo rapporto di collaborazione che ci ha permesso di lavorare in piena sintonia. In questo ambito la Città di Firenze rappresenta, al momento, la punta più avanzata di questo impegno e dei suoi positivi effetti grazie all’operosità dell’Amministrazione comunale, che ha fatto il maggior numero di operazioni attraverso il bando ‘Cultura Missione Comune 2021’. Un valore aggiunto per la ripresa, la crescita e lo sviluppo dei nostri territori, ai quali la banca pubblica per la Cultura e lo Sport non farà mai mancare il proprio sostegno”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa