Espulso dall'Italia, rientra con documenti falsi: 25enne arrestato

Con un provvedimento del prefetto di Pistoia del settembre 2020 era stato espulso dal territorio nazionale, ma dopo il rimpatrio sarebbe riuscito a tornare a Pistoia con documenti falsi. L'uomo, 25 anni, albanese, è stato però scoperto e arrestato durante un controllo della polizia stradale in centro. Era alla guida di un'auto con targa italiana. Agli agenti avrebbe mostrato una patente di guida e una carta di identità rilasciate in Grecia. Non è sfuggito agli agenti che i documenti erano entrambi falsi, per questo sono scattati gli arresti domiciliari per il 25enne in attesa del processo.