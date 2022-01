Giga Cucine, si dimette la liquidatrice: sciopero e presidio Fiom

A sedici giorni dalla fine della procedura di licenziamento, e durante una trattativa serrata, siamo stati informati delle dimissioni della liquidatrice di Giga, che era stata incaricata il 5 ottobre scorso da Middleby.

L’ennesimo colpo di scena della multinazionale americana che non vorremmo serva a vanificare il raggiungimento di un accordo tra parti sociali e istituzioni per dare una prospettiva produttiva al sito di Scandicci.

Per questo la Fiom Cgil Firenze e la RSU aziendale proclamano 2 ore di sciopero per domani mercoledì 26 gennaio, con presidio e assemblea dei lavoratori davanti all’azienda (Scandicci, via Pisana 336 b) dalle 10:30 alle 12:30.

Cgil Toscana e Firenze