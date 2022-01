Giorno della Memoria, le iniziative a Fucecchio

Il 27 gennaio 1945 venivano abbattuti i cancelli di Auschwitz e da allora, ogni anno, il Giorno della Memoria rappresenta la ricorrenza istituita in Italia per ricordare la Shoah, le leggi razziali e le sofferenze di coloro che subirono la persecuzione, la prigionia e la deportazione ad opera dei nazisti. In occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio, il Comune di Fucecchio ha organizzato una serie di iniziative per mantenere vivo il ricordo di questa orribile pagina di storia.

Il programma della mattinata prevede un incontro presso il Teatro Pacini, in cui verranno affrontate alcune tematiche legate alla memoria locale, dal racconto a lieto fine di un lungo viaggio di ritorno da un campo di concentramento, fino alla presentazione del progetto sulle Pietre d’Inciampo, alle testimonianze della famiglia Nencioni e alle riflessioni dei ragazzi del gruppo #fucecchioèlibera.

A partire dalle ore 9, presso il Teatro Pacini, si terrà la presentazione del libro "Attimi terribilmente interminabili" di Roberto Pellegrini, intervistato da Alberto Malvolti. Interverranno il sindaco Alessio Spinelli, l'assessore alla Memoria Daniele Cei e l’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED sezione Empolese Valdelsa) con le testimonianze di Vittorio e Luciano Nencioni.

A coordinare gli interventi saranno proprio i ragazzi di #fucecchioèlibera, il gruppo di giovani fucecchiesi da sempre in prima fila per tramandare e tenere viva la memoria storica, soprattutto tra le nuove generazioni.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming per garantire la partecipazione degli studenti delle classi terze della scuola media "Montanelli Petrarca".

Alle ore 11 la cerimonia si sposterà in via Nedo e Giuseppe Nencioni, dove si terrà la commemorazione istituzionale e la deposizione di una corona di alloro in memoria delle vittime dell'Olocausto.