Green Economy, incontro con le aziende di Barberino Tavarnelle

Il sindaco David Baroncelli lancia l'idea di creare una comunità energetica nelle zone industriali di Barberino Tavarnelle per contribuire attivamente alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del territorio. Il nuovo progetto territoriale messo in campo dall'amministrazione comunale propone un nuovo modello, sociale ed economico, fondato sull'aggregazione e la coalizione imprenditoriale, capace di realizzare un'azione diretta e partecipata nel settore energetico. La visione della giunta Baroncelli scommette sui vantaggi e le opportunità dell'Energy community, un insieme di cittadini e imprenditori che producono, distribuiscono e condividono energia pulita e rinnovabile con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2.

“Nel momento in cui occorre agire localmente per contrastare il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità, sfida tra le più complesse della contemporaneità, puntiamo a costruire una comunità che condivida lo sviluppo di un progetto per la produzione di energia rinnovabile”. Ispirata ai principi del decentramento della localizzazione della produzione energetica, l'idea è quella di coinvolgere le attività economiche del territorio in grado di produrre, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti energetici locali.

“Il primo passo - continua - è la ricerca di aziende che potranno incidere sul fronte del consumo collettivo assumendo il ruolo di prosumer ovvero protagonisti dei flussi energetici, soggetti che consumano e contribuiscono attivamente al processo produttivo”. In base a questo nuovo modello di partecipazione e green economy, le aziende aderenti alla comunità energetica potranno possedere un proprio impianto di produzione energetica e consumarne una parte, la restante quota potranno immetterla in rete o condividerla con altri privati o aziende o accumularla e avvalersene nel momento più opportuno.

“Lavoriamo insieme - è questo l'invito del sindaco David Baroncelli rivolto al tessuto imprenditoriale - per la nascita di una comunità energetica e lo sviluppo dei suoi temi chiave che convergono tutti su un unico concetto, la dimensione della responsabilità, ambientale, sociale ed economica, e un comune denominatore: fornire energia rinnovabile”. Autonomia e benefici economici sono alla base del percorso sostenibile di chi costituisce la comunità energetica, un modello innovativo che agisce contro gli sprechi energetici e per la salvaguardia dell'ecosistema. “Il mio desiderio è quello di elevare le prestazioni ambientali delle zone industriali del nostro territorio - conclude il primo cittadino - e farle crescere da protagoniste nello sviluppo delle comunità energetiche che stanno gradualmente aumentando in Europa e in Italia fino ad elaborare una stima rilevante per il 2050, quando esse genereranno circa il 45% dell'elettricità rinnovabile complessiva delle comunità”.

Per illustrare i vantaggi e le opportunità che potranno derivare dalla costruzione di una comunità energetica in Valdelsa e nel Chianti il Comune di Barberino Tavarnelle ha organizzato un incontro on-line, rivolto alle imprese e ai cittadini, in programma giovedì 27 gennaio dalle ore 14 alle ore 15:30 in forma videocall. Interverranno il sindaco David Baroncelli, Paolo Lucchesi per Chiantitech e Fabio Roggiolani per Ecofuturo. Il link cui collegarsi è il seguente: http://global.gotomeeting.com/join/621041253.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino