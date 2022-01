Il sindaco di Siena in visita al centro vaccinale La Pimpa

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi stamani ha visitato il centro vaccinale anti Covid-19 del nido d’infanzia La Pimpa. Ad accompagnarlo, il direttore amministrativo dell’Asl Toscana sud est Francesco Ghelardi. L’hub vaccinale di Renaccio, inaugurato lo scorso 15 gennaio, è situato in un immobile messo a disposizione dal Comune di Siena.



Nella struttura, aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20, vengono vaccinati sia adulti che bambini e può disporre fino a un massimo di 300 dosi giornaliere. Per prenotare la vaccinazione è necessario verificare le disponibilità sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.



La visita del primo cittadino senese a La Pimpa ribadisce così la collaborazione tra l’Asl e l’amministrazione cittadina per la promozione della campagna vaccinale. “Quando le istituzioni sono molto vicine, - dichiara il sindaco di Siena De Mossi - si vedono i risultati. Cercando di affrontare i problemi tutti assieme, in genere le cose funzionano”.



Il direttore amministrativo di Asl Toscana sud est Francesco Ghelardi: “Ringraziamo il Comune di Siena per averci messo a disposizione questi locali. Grazie anche a questo centro vaccinale, siamo in grado di garantire alla popolazione fino a mille dosi giornaliere”.



Mariella Taccioli, direttore infermieristico della Zona Senese, chiude sulle vaccinazioni pediatriche: “I bambini ci sono d’esempio, dimostrano una grande maturità”.

Fonte: Asl Sud Est