Auto ribaltata in Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato: code in direzione Pisa

Veicolo ribaltato in Fi-Pi-Li tra Empoli ovest e San Miniato, in direzione Pisa. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, che ha richiesto l'intervento sul posto dei soccorsi del 118. Presenti anche polizia stradale e vigili del fuoco. Da quanto si apprende, una persona sarebbe stata soccorsa in codice giallo.

Si registrano al momento lunghe code dal tratto interessato in direzione Pisa: i mezzi sono fermi per oltre 2 km da più di un'ora. Alcune delle auto e dei camion incolonnati sono addirittura spenti, durante le operazioni di messa in sicurezza della strada. L'incidente è avvenuto poco prima dell'uscita di San Miniato e il lungo serpentone di mezzi in coda, si allunga fino a Empoli.

