Sr429, Gandola (FI): "Bisogna fare chiarezza dopo la sostituzione del giunto"

“Alla fine, come dovuto in base alle norme di legge, è giunto sul tavolo della commissione consiliare seconda della Città Metropolitana la richiesta di approvazione del "Riconoscimento della legittimità della somma urgenza per la sostituzione di un giunto di dilatazione sulla RT429".

Un fatto dovuto che però apre diversi interrogativi e che ci vedrà molto attenti e combattivi per ottenere risposte che non siano le solite di circostanza - così si esprime Paolo Gandola, Consigliere Metropolitano di Forza Italia Centrodestra per il cambiamento, insieme ai rappresentanti di Forza Italia nell'empolese Valdelsa Giuseppe Romano, Sarina Ramello e Filippo Ciampolini.

“Ma andiamo con ordine - proseguono gli esponenti di Forza Italia - il tutto parte dal fatto che nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso gli addetti alla sorveglianza della Zona 3 - quella della Valdelsa, tanto per capirci - rilevano il deterioramento in un giunto trasversale alla carreggiata al chilometro 14+500 in località Fogneto sulla RT429, una strada che è stata realizzata da pochi anni e che dovrebbe essere, a dire dei nostri amministratori pubblici di sinistra, il fiore all'occhiello della nuova viabilità della zona. Invece, da quando è stata aperta al traffico questa prima parte di collegamento le lacune strutturali si sono evidenziate in tutta la loro portata. Non è infatti la prima volta che vi sia la necessità di sostituire un giunto.

In ogni caso la strada è stata chiusa per alcune ore in attesa di una valutazione e di una prima sommaria sistemazione provvisoria.

Il sopralluogo successivo, fatto dalla RTI ROSI e dai responsabili della Città Metropolitana, hanno evidenziato la necessità di procedere con la sostituzione del giunto, cosa effettivamente realizzata nelle scorse settimane.

Il costo per la sostituzione è stato di 29.657,25 euro, attualmente a totale carico della Città Metropolitana di Firenze, in attesa del contributo regionale ad hoc, stante che la strada è, appunto, regionale.

Questi i fatti e la cronaca, ma a noi interessano i risvolti amministrativi e politici di questa vicenda - dicono i forzisti - In primis, come mai questa strada, di recente costruzione negli anni ha avuto necessità di continui e ripetuti interventi di manutenzione agli asfalti che non reggono e ai giunti stradali? Siamo certi che i lavori siano stati a suo tempo realizzati seguendo i migliori e più elevati standard di qualità? Siamo altresì certi che, ad oggi, i nuovi lavori siano stati realizzati attuando i più elevati criteri di qualità, stando il fatto che - è scritto nero su bianco negli atti in nostro possesso - il costo periziato per l'intervento utilizzando il prezziario regionale sia pari ad 34.366,97 euro oltre iva ed è stato affidato con un ribasso sia pur legittimo, pari al 31,33%?

Domani, in Commissione chiederemo conto di queste e altre questioni, a cui si aggiungerà un ulteriore approfondimento sull'intero tracciato della nuova 429 e della viabilità alternativa della zona della Valdelsa e del Comune di Certaldo nella giornata di Giovedì allorquando è convocata la seduta della Commissione “Garanzia e Controllo” della Città metropolitana per parlare della RT429, richiesta proprio da Forza Italia e dal consigliere metropolitano Gandola”.

Fonte: Ufficio stampa