Tirocinante infermiera no vax denunciata perché vuole entrare in ospedale

Ha tentato di rientrare per svolgere il suo tirocinio in ospedale nonostante non fosse vaccinata, il suo comportamento le ha portato una denuncia per interruzione di pubblico servizio all'ospedale di Pisa. La polizia di Pisa è intervenuta ieri sera per una tirocinante infermiera. Già negli ultimi due giorni aveva provato a rientrare in ospedale nonostante non avesse le carte in regola. Ha opposto resistenza agli inviti ad abbandonare la struttura e dunque ha bloccato le attività di medici e infermieri, per questo è giunta la denuncia per la 35enne.