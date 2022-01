Trovate con un chilo di monili d'oro, nei guai due giovani

Un chilo d'oro tra collane, orecchini e bracciali era in una stanza di un affittacamere di Firenze, nei pressi di Ponte Vecchio. Una 20enne e una 22enne, entrambe esteuropee, sono state sorprese all'interno della stanza insieme ai monili dalla polizia.

Durante il controllo la 20enne ha tentato di liberardi di un bracciale gettandolo nel wc ma è stata fermata. Le giovani, entrambe indagate per il reato di ricettazione, sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto, che è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano.

Passando al setaccio le denunce di furto presentate negli ultimi giorni, gli agenti sono già risaliti ad almeno due vittime di furti in casa, messi recentemente a segno tra Campo di Marte e San Frediano. I monili in oro rubati sono stati immediatamente restituiti alle persone che avevano sporto regolare denuncia.

Per quanto riguarda invece la refurtiva sequestrata e non ancora restituita, la polizia in questi giorni è a lavoro per rintracciare anche altre possibili vittime. Tutto il materiale per il quale non sarà possibile individuarne i legittimi proprietari sarà pubblicato nei prossimi giorni nella “bacheca oggetti rubati” del sito web della Questura di Firenze.