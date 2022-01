Quanto costa un affitto a Empoli e zone limitrofe? L'analisi dei dati Tecnocasa

Quanto costa un affitto in media a Empoli? Quanto nel resto dell'Empolese? Quanto sono diminuiti i prezzi col Covid? Molte persone sono in cerca di una casa in questo periodo e stanno pensando a un affitto. Il periodo non è dei migliori a livello economico e ne risentono anche i canoni di locazione. Si è visto che a Firenze si è avvertita una leggera contrazione nei costi, lo stesso vale per l'Empolese Valdelsa. I dati arrivano dalle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.

Bisogna partire con una doverosa constatazione. La pandemia ha abbassato i prezzi: la contrazione rispetto al 2019 - ultimo anno fuori dall'emergenza Coronavirus - è almeno di una cinquantina di euro al mese per ogni affitto, specie per i monolocali. Inoltre, un'altra premessa: i dati di Tecnocasa si riferiscono al primo semestre del 2021, ma la tendenza nel secondo semestre è andata stabilizzandosi quindi le variazioni recenti hanno margini poco più che risibili.

Partiamo da Empoli. Nel centro cittadino il costo mensile di un monolocale è di circa 350 euro, anche se in alcuni casi si toccano punte di 400 euro. Sempre in centro un bilocale costa in media 400 euro, mentre 500 è il prezzo di un trilocale. Stando a Tecnocasa si scende leggermente se ci si sposta in periferia, quindi anche nelle frazioni intorno a Empoli: 300 euro un monolocale, 350 un bilocale, 400 un trilocale.

Secondo questa analisi risulta che Montelupo Fiorentino abbia i canoni di locazione più alti rispetto a Empoli. Un monolocale in affitto nella città della ceramica, secondo i dati 2021, può costare in media tra 420 e 450 euro, la quota scende se ci si allontana dal centro. Tra i 520 e i 550 euro si può trovare un bilocale, il trilocale va dai 600 ai 650 euro. Ovviamente i prezzi minori sono presenti in appartamenti più in periferia.

Nell'Empolese il comune con gli affitti più bassi è Montespertoli, in cui non si fa troppa distinzione tra centro e periferia. Un monolocale costa all'incirca 300 euro, si va sui 400 per il bilocale, mentre 500 è il costo del trilocale. Nel resto dei comuni la media è più variabile e si attesta a prezzi vicini a quelli di Empoli. Esborsi ben lontani comunque dal capoluogo: Firenze rimane la città più cara per gli affitti, in alcune aree servono almeno 550 euro solo per un monolocale.