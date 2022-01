Unione dei comuni Empolese Valdelsa in agitazione, la Rsu si spacca

Si spacca la Rsu dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Lo fa a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del personale avvenuta pochi giorni fa a opera di Cgil e Cisl. A dichiararlo è Luca Mori, referente della stessa Rsu.

Lo stesso Mori ripercorre i fatti: "A seguito dell'assemblea del personale del 10 novembre 2021 era stato dato incarico alla Rsu di proclamare l'agitazione se le trattative non fossero andate a buon punto. A fine 2021 le trattative sono terminate con esito negativo, l'amministrazione ha comunicato che avrebbe provveduto a assumere solo il 10% del fabbisogno, ovvero 2 vigili su 20". La Rsu in quel caso ha preso anche atto della mancata sottoscrizione del contratto decentrato 2021.

"Il 2022 non è iniziato bene, si sono dimessi il segretario generale e il responsabile dell'ufficio del personale - prosegue Mori -. Alla luce di ciò, ai primi di gennaio la Rsu ha deciso di proclamare l'agitazione che però non è avvenuta a causa di ritardi da parte della Cgil. Poi sono apparsi gli articoli di stampa sull'agitazione di Cgil e Cisl".

Questo ha fatto nascere dei "malumori all'interno della Rsu. L'agitazione delle sole Cgil e Cisl ha sminuito la Rsu, costringendo la Sulpl, con l'appoggio di Uil, a proclamare un nuovo stato di agitazione".

Ancora Mori: "I dipendenti sono all'oscuro delle motivazioni dell'agitazione depositate in Prefettura, non sono note. Non si capisce il motivo della scissione, forse è mania di protagonismo o forse è campagna elettorale viste le elezioni in Rsu di aprile. Le battaglie si vincono insieme, non divisi; questa spaccatura va solo a vantaggio dei sindaci".

Martedì 1 febbraio è stata annunciata una nuova assemblea del personale per informare i dipendenti della spaccatura.