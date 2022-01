Abc trionfa nella prima gara dopo 4 rinvi: abbattuta la corazzata Legnaia

Dopo quattro gare rinviate, inizia nel migliore dei modi il 2022 dell’Abc Solettificio Manetti che al PalaBetti chiude la pratica Olimpia Legnaia sul 76-60 portando a casa una vittoria pesante ed importante. In primis per riprendere il ritmo partita dopo oltre un mese di stop e poi, ovviamente, per la classifica. Nonostante una condizione fisica ancora non ottimale e l’assenza di Delli Carri nel pitturato, i gialloblu faticano nel primo quarto per poi passare a condurre nel secondo e amministrare al rientro dall’intervallo. A girare la sfida, un parziale di 20-4 nella seconda frazione, con l’Abc che da quel momento in poi mantiene di fatto sempre saldo il controllo.

Quintetti

Abc: Cicilano, Corbinelli, Terrosi, Pucci, Scali

Legnaia: Guzzon, Scampone, Riboli, Gobbato, Nikoci

La tripla di Terrosi inaugura anno e match. Dopo il botta e risposta in avvio di gara, il primo tentativo di allungo è dell’Olimpia che si porta sul 9-14 con Gobbato e Scampone. Scali tiene incollata l’Abc, ma la difesa gialloblu lascia troppi margini e gli ospiti scappano: ancora di Gobbato il massimo vantaggio al 7′ (15-25). Poi, però, sale in cattedra Pucci che sul finale tiene in scia i suoi e chiude dalla lunetta sul 22-28.

In una frazione in cui gli ospiti non segnano mai dal campo, l’Abc torna in campo aggressiva e prima Corbinelli, poi Scali, riaprono completamente la sfida (27-28).

Con la difesa gialloblu che stringe le maglie, il primo canestro ospite arriva dalla luetta dopo oltre cinque giri di lancette, ma intanto Terrosi impatta a quota 29 e Corbinelli infila il sorpasso: 31-29. Spinta da Pucci e Terrosi adesso è l’Abc a tentare la fuga toccando la doppia cifra di vantaggio sul 39-29, che diventa 42-32 all’intervallo suggellando un parziale di 20-4.

Dopo due minuti di attacchi a vuoto da entrambe le parti, Gobbato apre la ripresa ma un Pucci inarrestabile mantiene saldo il controllo in mano all’Abc infilando il +13, che diventa +15 a firma Terrosi (53-38). Approfittando di due palle perse gialloblu, Baldinotti tiene Legnaia ancorata al match con quattro punti in rapida successione, ma ci pensa ancora Pucci a rispedire indietro le ambizioni fiorentine. Nell’ultimo giro di lancette, Legnaia punisce le disattenzioni gialloblu tornando a -7 con Riboli (55-48) ma la tripla provvidenziale di Corbinelli manda all’ultimo riposo sul 58-48.

L’ultima frazione si apre con Riboli e Gobbato che sul 58-52 rimettono tutto in discussione e costringono coach Betti al time out. Belli dalla lunetta difende il vantaggio castellano, ed è proprio l’assist del capitano gialloblu a mandare a canestro Scali per il nuovo +11 a metà frazione (65-54). La tripla di Belli è quella del +16, e sul finale c’è tempo anche per l’esordio, con tripla annessa, del classe 2006 Lorenzo Rosi. La ciliegina sulla torta.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA 76-60

Parziali: 22-28, 42-32 (20-4), 58-48 (16-16), 76-60 (18-12)

Abc Solettificio Manetti: Pucci 22, Scali 18, Lazzeri ne, Belli 5, Corbinelli 9, Terrosi 19, Tavarez, Cicilano, Trillò, Viviani, Rosi 3, Lilli ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Cantini Lorano Olimpia Legnaia: Mazzarelli ne, Guzzon 7, Catalano 5, Susini, Baldinotti 6, Riboli 4, Nardi 2, Gobbato 19, Andrei, Mpeck, Nikoci 10, Scampone 7. All. Zanardo. Ass. Armellini, Di Giambattista.

Arbitri: Corso di Pisa, Buoncristiani di Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino