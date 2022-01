Bando per il servizio civile universale nella Città Metropolitana: prorogata scadenza

E’ stata prorogata al 10 febbraio 2022 alle ore 14:00 la scadenza per la presentazione delle candidature per il Servizio civile universale nelle posizioni previste dalla Città Metropolitana di Firenze.

Nel 2022 la Città Metropolitana di Firenze finanzierà 3 programmi di intervento di Servizio civile universale, per un totale di 3 posizioni disponibili, per i settori turismo, cultura e ambiente. Le sedi di lavoro saranno presso il Parco Mediceo di Pratolino e l’Ufficio Informazioni Turistiche.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito SC! Servizio Civile Anci Lombardia – (scanci.it) , oltre che sul portale nazionale Home – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it/).

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online su https://domandaonline.serviziocivile.it/

Fonte: Città Metropolitana di Firenze