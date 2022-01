Cade mentre ripara l'impianto di areazione, ferito a Ponte a Egola

Infortunio sul lavoro per un 55enne di Ponte a Egola (San Miniato), nella zona industriale di via Gramsci. Poco dopo mezzogiorno di oggi l'operaio è caduto mentre stava riparando a diversi metri di altezza un impianto di areazione in un'azienda. L'uomo ha perso inizialmente conoscenza. Sul posto sono state inviate un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Santa Croce sull'Arno. Dopo l'arrivo dei soccorsi la situazione è migliorata per il ferito. Il trasferimento è avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.