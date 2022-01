Cappella di Sant’Agata, presentazione dei lavori di restauro

La Fondazione Pisa ha accolto con sollecitudine nel 2020 la richiesta di sostegno, giunta dall’amministrazione comunale, per il recupero della Cappella di Sant’Agata, riscontrando l’immediata esecutività del progetto di intervento presentato, che prevedeva il restauro completo delle parti murarie della copertura e delle pareti esterne, nonché degli infissi e del pavimento interno. Un intervento complesso e necessario che si aggiunge a quelli per la Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno per i quali la Fondazione Pisa si è impegnata da lungo tempo e che nel loro insieme contribuiscono al recupero di un’area tra le più belle a Pisa. L’intervento sulla Cappella di Sant’Agata, un bene di grande importanza storica, edificata probabilmente intorno al 1063, va appunto inserito nel conteso del più ampio intervento di riqualificazione della zona circostante, cofinanziato dalla Fondazione, già realizzato con il restauro strutturale ed architettonico della Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno e la parziale riqualificazione della piazza antistante la Chiesa.

Ci teniamo a sottolineare l’importanza anche dell’intervento sull’area verde esterna alla Cappella Sant’Agata, che sarà dotata di idonea illuminazione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere culturale o ludico. Con la previsione di recintare l’area con una cancellata. Un modo indispensabile per preservare il bene, una volta tornato al suo splendore. Oggi partecipiamo con piacere a questo momento di presentazione pubblica dei lavori compiuti, in vista della restituzione alla cittadinanza di un’area recuperata e vivibile.

Stefano Del Corso

Presidente Fondazione Pisa