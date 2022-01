Carenza di organico nella municipale, Fdi Empolese Valdelsa chiede impegni immediati

Il problema della carenza di organico della polizia municipale nell'Empolese Valdelsa non solo non si risolve, ma anzi sta assumendo contorni sempre più pesanti, per i lavoratori e per i servizi prestati ai cittadini. I numeri sono chiari; sono 82 gli agenti attualmente in servizio negli undici comuni del circondario (una ventina a Empoli), quando tre anni fa erano 110, rispetto ai 170 raccomandati dalla Regione Toscana per il circondario (1 ogni 1000 abitanti).. Una situazione insostenibile. Falcidiata da pensionamenti e trasferimenti in altri enti senza che tali cessazioni siano state in alcun modo sostituite, la polizia municipale è di fatto abbandonata a se stessa, con numeri allarmanti.

Dopo anni di promesse a vuoto da parte dell'Unione dei Comuni, siamo giunti da parte dei sindacati alla proclamazione dello stato di agitazione del corpo unico della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, che hanno effettuato il passaggio formale in prefettura, "per la contestuale attivazione delle procedure di conciliazione e raffreddamento del conflitto".

Se l'organico sottodimensionato della polizia municipale rappresenta la punta dell'iceberg, i problemi, nel circondario, riguardano anche altri settori; mancano, ad esempio, almeno 10 assistenti sociali.

Ai lavoratori, costretti a turni massacranti, va tutta la nostra solidarietà. Non si può non tener conto di una situazione che, oltre ad incidere negativamente sulla forza lavoro, ha ripercussioni pesanti sui servizi prestati quotidianamente, sempre più importanti nel mansionario della polizia municipale.

Chiediamo con forza che venga convocata la commissione competente in seno all'Unione dei Comuni, che venga relazionato sull'esito del tavolo in prefettura e che vengano assunti impegni certi in merito alle nuove assunzioni, verificando la possibile attivazione di meccanismi di legge che consentano assunzioni finanziate dallo Stato e fuori dai criteri di calcolo delle capacità assunzionali dei singoli Comuni, nonchè la possibilità di un ritorno della competenza della polizia municipale ai singoli enti.

Maddalena Pilastrii, responsabile FdI Unione Comuni Empolese Valdelsa

Andrea Poggianti, capogruppo FdI Empoli

Federico Pavese, respondabile FdI Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti FdI