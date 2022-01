Gli chiede l'elemosina e poi lo deruba, arrestato 29enne

Prima gli ha chiesto l'elemosina, poi ha cercato di rubargli il cellulare. Un 29enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 gennaio, a Firenze nei pressi del parcheggio sotterraneo della Fortezza da Basso.

L'uomo, di origini nigeriane, prima ha chiesto l'elemosina a un turista in visita. Quando questi è salito in auto con la famiglia e si è diretto alla sbarra per uscire, il 29enne ha atteso che aprisse il finestrino per vidimare il biglietto e ha strappato lo smartphone all'uomo. Subito dopo si è dato alla fuga.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha ricostruito la vicenda con dei testimoni. Durante l'arresto la polizia ha poi recuperato il telefonino rubato che è stato subito restituito al legittimo proprietario.