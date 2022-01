Esenzioni spesa sanitaria lavoratori in difficoltà, Stella (FI): "Ingiusto non rinnovarle"

"Nel 2021, a livello regionale, erano previste misure straordinarie di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica, che purtroppo non sono state rinnovate. E' un grave errore, per questo chiediamo alla Regione Toscana di rivedere le proprie scelte e ripristini le esenzioni per disoccupati, cassintegrati e lavoratori in mobilità, perché le persone in difficoltà economica possano avere questa agevolazione". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un'interrogazione.

"Avevano diritto all'esenzione - ricorda Stella - i disoccupati (E90), i lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo (E91) e i lavoratori in mobilità (E92) e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro. Non rinnovare la loro esenzioni per noi è ingiusto e sbagliato. Questa scelta sta destando grande preoccupazione e disagio nelle persone che si trovano in difficoltà. Chiediamo al Presidente e alla Giunta Regionale per sapere se siano a conoscenza di questa situazione e se non vogliano considerare la possibilità di rinnovare la misura, in vigore nell'anno 2021, in considerazione delle recrudescenze dei contagi e del persistere della pandemia".

Fonte: Ufficio Stampa