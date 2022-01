Municipale dell'Unione Comuni Empolese Valdelsa, Uil Fpl: “No polemiche sterili"

"In merito agli articoli apparsi sugli organi di stampa in cui si afferma che la UIL, insieme al Sulpm, divide i lavoratori, riteniamo utile precisare che la Uil Fpl non appoggia nessuna divisione".

A dichiararlo è Flavio Gambini, Segretario Generale Uil Fpl Toscana Centro.

"La questione è seria e deve essere affrontata al di là di polemiche che lasciano il tempo che trovano: la Polizia Municipale necessita di assunzioni e va sollecitata l’amministrazione dell’Unione empolese Valdelsa a rivedere le sue decisioni sul fabbisogno di personale. I compiti sempre più crescenti rispetto alla sicurezza del territorio e alla vastità territoriale dello stesso richiedono assunzioni non più procrastinabili. Inoltre riteniamo che nell’ambito della rimodulazione a seguito pandemia dei servizi sociali è necessario procedere ad assunzioni anche su questo settore. Chiediamo quindi all’amministrazione un’attenta riflessione e la riapertura di in tavolo di confronto".

Fonte: Ufficio Stampa