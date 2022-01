Più frutta e verdura contro i malanni di stagione: la campagna Coldiretti per la sana alimentazione

Più frutta e verdura per combattere i malanni di stagione. In un anno i toscani che consumano un frutto o un pasto a base di verdura almeno una volta al giorno sono diminuiti del 2,5% in controtendenza rispetto alla media nazionale (+0,8%). Una “svolta” non certo salutistica che rischia di favorire un indebolimento delle difese immunitarie e l’insorgere di tosse, raffreddori e mal di gola. A dirlo è Coldiretti Toscana sulla base dei dati Istat in occasione dell’iniziativa “Vitamina C…piace” in programma tra venerdì 28 e sabato 29 gennaio nei mercati di Campagna Amica con tante iniziative a cura dei produttori che spaziano dall’esposizione di agrumi a vere e proprie degustazioni di spremute a km zero. Il tutto nel segno della Vitamina C. “L’obiettivo di questa iniziativa coordinata da Campagna Amica – spiega Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana – è quella di promuovere una più sana e naturale alimentazione, alla luce anche della sensibile inversione di tendenza registrata in Toscana, partendo dalla verdura, dalla frutta ed in particolare dagli agrumi che saranno i protagonisti di questo weekend. Questa attività di promozione la faremo all’interno dei nostri mercati, animati dai nostri produttori agricoli, che sono veri e propri presidi della salute, della qualità e della filiera corta”.

Quattro le iniziative da segnalare nel corso della mattina. La prima venerdì 28 gennaio al mercato di Sesto Fiorentino, in via dell’Osmannoro, 238, presso il Consorzio Agrario di Firenze con uno speciale focus sulle tipologie e proprietà degli agrumi: fare la spesa può essere un’esperienza anche informativa. Il grosso degli eventi è in programma sabato 29 gennaio con tre iniziative di grande curiosità e coinvolgimento presso il mercato coperto di Pisa in via Del Chiassatello, 64 (Corte Sanac) con la distribuzione di materiale informativo per preparare a casa favolose e semplicissime ricette a base di arance e limoni, spremute di arance per i clienti e l’omaggio della shopper sostenibile, al nuovo mercato coperto di Campagna Amica di Arezzo (via Mincio, 3) dove i clienti saranno omaggiati di una spremuta “espressa” di arance oltre a porte partecipare a (ore 10.00) al cooking show a cura del cuoco contadino Carlo Porcu dell’Agriturismo “La Lodola”. Iniziativa analoga al mercato di Campagna Amica di Grosseto in via Roccastrada, 2 con cooking show della cuoca contadina Simona Di Gregorio dell’azienda Piccioni Marco con un menu completo anti-raffreddore a base di frutta e verdura. Per accedere ai mercati non è necessario il green pass.



