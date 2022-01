Le scuole di Fucecchio insieme contro il bullismo: la parola agli studenti

Le riflessioni dei ragazzi come spunto per ispirare una riflessione più ampia che coinvolga giovani e adulti, mondo della scuola, famiglie e associazioni. Lunedì 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo promossa dal Miur e denominata “Il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”, il Comune di Fucecchio darà spazio ai lavori realizzati dagli studenti pubblicando sulle proprie pagine Facebook e Instagram le immagini e le riflessioni che emergeranno dalle attività previste nelle scuole, al fine di favorire una maggiore conoscenza del bullismo e del cyberbullismo.

Le immagini, in formato jpg o png, dovranno essere inviate, entro venerdì 4 febbraio, all'indirizzo mail comunica@comune.fucecchio.fi.it e, successivamente, verranno pubblicate sulle pagine social del Comune di Fucecchio con lo slogan "E' ora di dire BASTA".

Per approfondire e cogliere spunti di riflessione sulla tematica relativa al bullismo e al cyberbullismo, è possibile consultare i siti internet di Generazioni connesse, polizia di Stato e Noi siamo pari.

Fonte: Ufficio Stampa