Abc Castelfiorentino, prova in trasferta in Valdarno

Dopo il primo match casalingo, l'Abc Solettificio Manetti si prepara alla prima gara esterna del 2022. Domani alle ore 18 i gialloblu saranno attesi a San Giovanni Valdarno dalla Synergy per la terza giornata del girone di ritorno (arbitri Russo di Firenze, Natucci di Bagni di Lucca).

Pur ancora in cerca della condizione fisica ottimale dopo il lungo stop forzato, i ragazzi di Paolo Betti proveranno a bissare anche lontano da casa la vittoria conquistata ai danni dell'Olimpia Legnaia nel recupero infrasettimanale della penultima giornata di andata.

E proprio sulla scia della vittoria di mercoledì, importante sia per la classifica che per il morale, l'Abc proverà a fare lo sgambetto a quella Synergy che, nel girone di andata, impose ai gialloblu la prima sconfitta stagionale (82-94 il finale al PalaBetti). Una voglia di riscatto unita alla necessità di portare a casa uno scontro diretto, visto che i padroni di casa inseguono i gialloblu a due lunghezze di distanza e sono reduci da un rientro in salita con la sconfitta rimediata domenica scorsa per mano della Virtus Siena (88-70).

Insomma, un crocevia importante per confermare le buone indicazioni emerse contro Legnaia e proseguire le corsa nel nuovo anno.

Fonte: Abc Castelfiorentino