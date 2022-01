Al Centro addestramento paracadutisti di Pisa l’Emblema Araldico del Nastro Azzurro

Si è svolta questa mattina nel rispetto delle disposizioni anticovid la cerimonia per il conferimento dell’Emblema Araldico e della tessera di Socio d’Onore dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valore Militare al CAPAR di Pisa.

Il Presidente del Nastro Azzurro, Alberto Andreoli, accompagnato da alcuni soci della federazione di Pisa è stato ricevuto dal Comandante Colonnello Gianni Copponi e da una delegazione di militari presenti alla cerimonia che si è tenuta all’interno del Museo Storico delle Aviotruppe.

Il Comandante Copponi si è dichiarato onorato di ricevere l’Emblema Araldico, motivo di orgoglio per il Centro addestramento Paracadutisti di Pisa.

L’Istituto del Nastro Azzurro è infatti un Ente Morale fondato nel 1923 con la finalità di rappresentare tutti coloro che per comportamenti ed atti di estremo sacrificio ed eroismo, in guerra o nel corso di operazioni per il mantenimento della pace all’estero o nella lotta alla criminalità organizzata, hanno ricevuto una decorazione al Valore Militare, la Croce d’Onore e le Decorazioni al Valore di Forza Armata ed è l’unico Ente combattentistico ad essere fregiato dell’emblema araldico.

Il Centro Addestramento di Paracadutismo costituisce una delle unità d’élite delle nostre Forze Armate dove vengono formati i futuri paracadutisti dell’Esercito Italiano e qui ha sede il Museo delle Aviotruppe che raccoglie documenti e cimeli che raccontano la storia dei paracadutisti italiani, a partire dalla Prima Guerra Mondiale fino alle più recenti missioni di Pace internazionali.

Al termine della cerimonia il Presidente Andreoli ha conferito anche il diploma d’Onore al Museo storico delle Aviotruppe. A riceverlo il Primo Luogo Tenente Bruno Dinelli.

Fonte: Ufficio Stampa