Amicizie e crudeltà, arriva Art di Yasmina Reza a Fucecchio

Nell’ambito della Stagione 2021 – 22, Sipario Blu, del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio sabato 5 febbraio alle ore 21:30 è la volta di ART di Yasmina Reza, una delle maggiori drammaturghe contemporanee, una produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse.

Una commedia crudele e divertente con Luca Mammoli, Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi che vede protagonisti tre personaggi che si confrontano sulla qualità artistica di un quadro, dando vita a un affresco quasi cinematografico, in cui personalità e nevrosi arrivano ad incrinare, forse in modo irreparabile, il loro stesso rapporto.

Accompagnato da estratti video dello spettacolo, sul palco palcoscenico avviene un dialogo sull’amicizia, sugli equivoci ma anche sull’arte contemporanea e le sue ambiguità – metafora anche della complessità dei rapporti umani – sul senso degli spazi vuoti e dei silenzi, nell’arte come nella vita.

I protagonisti si confrontano sulla qualità artistica di un quadro completamente bianco, discutendo sul prezzo altissimo per il quale è stato acquistato da uno dei tre. La discussione diventa presto un dibattito dai toni accesi sull’arte contemporanea per sfociare in un violento litigio che non riguarda più l’arte, ma il loro stesso rapporto di amicizia. In un crescendo di dialoghi serratissimi sempre a distanza tra loro, i personaggi giocano una partita a scacchi dentro quadrati di luce, un confronto nudo, frontale, quasi cinematografico, in cui personalità e nevrosi arrivano ad incrinare, forse in modo irreparabile, il loro stesso rapporto.

La stagione del Teatro Pacini di Fucecchio, Sipario Blu, giunta alla settimana edizione, è organizzata dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di Fucecchio, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana, Unicoop Firenze.

Biglietti

Settore 1 intero: 18 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 16 euro

Settore 2 intero: 15 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 13 euro

Per info:

Nuovo Teatro Pacini

Piazza Montanelli snc

Fucecchio

0571 540870 / 353 4104119

Teatro Pacini

0571-462825 Ass. Teatrino dei Fondi

info@teatrinodeifondi.it

info@nuovoteatropacini.it

