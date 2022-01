Apre a Firenze la nuova sede di Kairospecial

Sabato 5 febbraio verrà inaugurata ufficialmente la sede di Firenze del progetto Kairospecial, un sostegno completamente gratuito alle famiglie con bambini con disabilità intellettive e disturbi di pertinenza neuropsichiatrica.

Osteopati pediatrici professionisti, con alta formazione presso la Scuola Italiana di Osteopatia Pediatrica di Firenze e competenza riconosciuta in campo clinico in sindromi rare e patologie infantili, si mettono a disposizione per una giornata al mese in tutte le sedi italiane, nello stesso momento, per trattare gratuitamente bambini e ragazzi con disturbi neuropsichiatrici di diverso tipo, sotto la direzione generale dell’Associazione Kairos Osteopatia del Direttore Tommaso Ferroni, grazie all’ampia esperienza nel campo dell'osteopatia pediatrica, attraverso collaborazioni con importanti strutture ospedaliere come l'AOU Meyer di Firenze, la terapia intensiva neonatale del Santa Chiara di Pisa e più recentemente l'Ospedale del Cuore OPA - Ospedale Pediatrico Apuano di Massa.

Il progetto è nato 3 anni fa a Lido di Camaiore, sede dell’Associazione Kairos Osteopatia, quando il dottor Ferroni, dopo aver trattato una bambina con una sindrome rara, decise di dedicare a lei una mattinata al mese in maniera gratuita. In poco tempo si sono uniti altri bambini con diverse sindromi e patologie e il Direttore ha deciso di creare un team di osteopati pediatrici pronto ad aiutare in maniera volontaria.

Kairospecial è oggi una realtà consolidata e le famiglie che partecipano sanno di poter contare sul lavoro svolto durante le cliniche, con professionalità, passione e continuità.

L’osteopatia, supportando l’integrazione psicofisica del bambino, mira allo sviluppo del suo potenziale, facendolo esprimere al meglio, in ogni condizione. Attraverso l’approccio osteopatico viene sostenuta la salute, stimolando i meccanismi fisiologici di autoregolazione, volti a mitigare disagi e situazioni di difficoltà, mirando al ripristino di un equilibrio e un'armonia, spesso difficili da trovare per i bambini con disturbi neuropsichiatrici e per le loro famiglie.

La clinica Kairospecial viene effettuata in contemporanea in tutte le sedi un sabato al mese, con più bambini presenti mattina e pomeriggio. La prossima data in calendario sarà sabato 5 febbraio e per la prima volta i bambini saranno trattati nello stesso momento a Lido di Camaiore, Firenze, Padova, Bologna, Roma e Como.

Nei mesi successivi, il progetto si amplierà in altre sedi italiane per una partecipazione sempre maggiore da parte delle famiglie.

Per sostenere il progetto Kairospecial, l’Associazione Kairos Osteopatia ha attivato una serie di collaborazioni con agricoltori italiani per distribuire prodotti enogastronomici attraverso donazioni all'interno di una raccolta fondi ufficiale. L’obiettivo è quello di ampliare il progetto potendo dare ai bambini con bisogni speciali di diverse città un’assistenza sempre più importante e duratura nel tempo, sviluppando inoltre studi e ricerche scientifiche sul ruolo dell’osteopatia nelle sindromi dei piccoli pazienti. Bottiglie di vino toscano e olio extravergine di oliva pluripremiato vengono vendute per donazione in tutte le sedi Kairospecial.

La partecipazione al progetto Kairospecial è gratuita e libera. Le famiglie interessate possono contattare l'associazione mandando una mail a comunicazione@kairos-osteopatia.it o un messaggio whatsapp al numero 3894831701 e verranno date tutte le informazioni necessarie. Ogni mese potranno portare il bambino per il trattamento gratuito con osteopati pediatrici specializzati.

La sede Kairospecial a Firenze è presso Studio 13 in via Cesare Balbo 2/4 r.

Le Prossime Date Kairospecial:

Sabato 5 Febbraio 2022

Sabato 12 marzo 2022

Sabato 9 aprile 2022

Sabato 7 maggio 2022

Sabato 11 giugno 2022

Fonte: Ufficio Stampa