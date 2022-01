Sicurezza idraulica a Baccaiano sulla sp4 Volterrana, scarpate ripristinate

Scarpate franate e prontamente ripristinate dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno lungo il Borro di Baccaiano, nell’omonima località del comune di Montespertoli. Due sono gli interventi risolutivi di situazioni di criticità generatesi sicuramente a causa delle ultime piogge e conseguenti passaggi delle piene: in sinistra idraulica a monte e a valle della Strada Provinciale 4 Volterrana.

Nel primo caso è servito realizzare una scogliera in massi ciclopici alla base della sponda e in alveo una serie di piccole soglie in scogliera per limitare in futuro i fenomeni erosivi della corrente. Nel secondo caso si è proceduto anche al taglio delle alberature ricadenti all’interno della sezione idraulica prima di procedere con il corazzamento del fondo alveo e alla realizzazione di una scogliera in massi ciclopici alla base della scarpata con rete di juta e semina.

“Gli interventi fatti a Montespertoli sono serviti per la protezione di un bel versante a vigneto che produce il Chianti e di una strada molto trafficata come la Volterrana – approfondisce il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Marco Bottino – sono risoluzioni di criticità localizzate esemplari della pubblica utilità del Consorzio di Bonifica che genera sicurezza idraulica sia in ambito agricolo che civile-infrastruttrale”.

“Il Consorzio di Bonifica è una presenza importante per tutti noi e anche interventi di manutenzione e attenzione, se pur possono sembrare piccoli, in realtà ci aiutano a mantenere una sicurezza costante nel nostro territorio” aggiunge il sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno