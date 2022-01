Biblioteca Empoli, le iniziative a febbraio continuano online

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ prosegue con la programmazione delle iniziative on line sulla pagina Facebook, proponendo la passione per il fatto a mano con ‘ferri e filo’ delle sferruzzatrici, il consueto e immancabile appuntamento con “L’Ora del Racconto” e il laboratorio speciale per i ragazzi da non perdere, “L’Ora del fare: l’Inventapersonaggi”, pensando al Carnevale.

Ecco il programma della Sezione Ragazzi per la settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio:

Lunedì 31 gennaio, alle 17,

THE BEST OF SFERRUZZA, SFERRUZZA ON-LINE

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza ripropone i video tutorial più apprezzati, un “the best of” che guiderà il pubblico nella creazione di bellissimi manufatti con lana, ferri, uncinetto e molto altro.

Martedì 01 febbraio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO ON-LINE

Il mese di febbraio è il mese del Carnevale e la nostra Ora del Racconto di questa settimana sarà tutta dedicata a letture su camuffamenti, maschere e scambi di personaggi! Antonella, dalla Torre del Racconto, ci stupirà come al suo solito e vi aspetta quindi martedì pomeriggio on-line su questa pagina!

La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 5 febbraio, alle 17,

L’ORA del FARE: L’Inventapersonaggi”

Divertiamoci a scambiare facce, accessori e vestiti ai personaggi che disegniamo, semplicemente sfogliando le pagine di un libro! Come fare? Scopriamolo insieme a Giulia!

Per bambini dai 4 ai 10 anni.

ll mese di febbraio è il mese dedicato all’amore e al Carnevale. Ispirandosi all'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 sulla parità di genere, ognuno proverà ad entrare nei panni dell'altro, pensando ai gesti d’amore, contro la violenza.

Resta allestita la vetrina dei ‘Libri alla finestra’ dedicata alla Memoria e le due esposizioni sull’argomento per grandi e più piccoli in Sezione ragazzi, mentre in mediateca, invece, troverete una selezione di materiali dedicati a Giorgio Gaber, preparata nel giorno del compleanno del grande cantautore.

Tutte le iniziative in presenza sono per il momento sospese in attesa che possano essere di nuovo svolte. Vi ricordiamo che da lunedì 10 gennaio, per accedere alla biblioteca e all’archivio storico, è obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato. C’è inoltre l’obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per chi utilizza le postazioni studio o al computer.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa