Momenti di panico in una farmacia di via Pistoiese a Firenze, dove un 41enne fiorentino sarebbe entrato urlando. La farmacista ha contattato immediatamente il 112 Nue, richiedendo l'intervento dei sanitari visto lo stato psicologico dell’uomo. Subito sono intervenuti gli operatori del 118 e i polizotti, i quali hanno bloccato, sedato e trasportato a Careggi il 41enne, che è stato ricoverato nel reparto di psichiatria per accertamenti.