Cisl-First Toscana, per le banche ancora Belloni segretario

Stefano Bellandi è stato confermato alla guida della First Toscana, la federazione Cisl dei lavoratori di banche, assicurazioni, riscossioni e authorities. A far parte della segreteria regionale confermati anche Andrea Granai e Sabrina Mazzoncini. E’ l’esito del Congresso regionale svoltosi ieri a Firenze.

Ai lavori hanno partecipato anche il segretario generale della First nazionale, Riccardo Colombani, i segretari nazionali First Sabrina Brezzo e Alessandro Delfino, il segretario generale aggiunto Cisl Toscana Riccardo Pistonina e la segretaria regionale Cisl Francesca Ricci.

Al termine dei lavori Bellandi ha espresso “grande soddisfazione per la compattezza tra tutti i territori della First che il Congresso ha confermato. Ci attende un grande lavoro da fare per contrastare la desertificazione bancaria della Toscana, che avanza a grandi passi. Ci impegneremo con ogni mezzo per portare all’attenzione della Regione e di tutte le istituzioni locali la questione del credito, che nella nostra regione è ormai un’emergenza. C’è bisogno di una politica del credito attenta al territorio, alle famiglie, alle piccole imprese che sono l’ossatura economica del paese e ancor più della Toscana.”

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa