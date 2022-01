Coronavirus Empoli e Cuoio, 613 contagi

Alla luce del bollettino del contagi per la giornata di oggi, sabato 29 gennaio, ecco i dati per la giornata di oggi anche per le zone dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio.

Zona Empolese Valdelsa 440 contagi

Montelupo Fiorentino 43

Empoli 139

Fucecchio 65

Castelfiorentino 49

Vinci 41

Montespertoli 32

Capraia e Limite 16

Montaione 7

Cerreto Guidi 19

Certaldo 23

Gambassi Terme 6

Zona comprensorio del cuoio 173 contagi

Montopoli in Val d'Arno 35

San Miniato 76

Santa Croce sull'Arno 33

Castelfranco di Sotto 29