Crolla edificio sulla Tosco Romagnola, tratto chiuso al traffico

A seguito del crollo di un'ala di un edificio a Montopoli il sindaco Giovanni Capecchi con l'ordinanza n° 19 ha disposto l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada Toscoromagnola est, compreso tra i civici n. 59 e il n. 69 e dispone la chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Toscoromagnola Est a partire dall'incrocio con via Lavialla, direzione Pisa, e nel tratto di strada Toscoromagnola Est dall'incrocio con via Masoria in direzione Firenze, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Come viabilità alternativa si indica: per chi proviene da Pisa ed è diretto a Montopoli V/A proseguire in via Masoria; e per chi procede in direzione Firenze, via Meucci e poi proseguire sulla via prov.le Romanina. Per chi proviene da Firenze ed è diretto a Montopoli proseguire su via di Montopoli e per chi procede in direzione Pisa via Lavialla e poi transitare sulla via provinciale Romanina