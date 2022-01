Geotermia e salute, l'indagine "InVetta" dell'Agenzia regionale di sanità

L’indagine “InVetta”, curata dall’Agenzia regionale di sanità nell’ambito del Rapporto 2021 “Geotermia e salute in Toscana”, sarà illustrata il prossimo primo febbraio, alle ore 13, nel corso della conferenza stampa, che si terrà in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Interverranno il presidente della Toscana Eugenio Giani, gli assessori regionali all’ambiente Monia Monni e al diritto alla salute Simone Bezzini, la direttrice e il coordinatore di Ars Toscana, Lucia Turco e Fabio Voller, e il direttore generale dell’Asl sud est Antonio D’Urso.

La conferenza potrà essere seguita anche da remoto, collegandosi al link che verrà comunicato la mattina stessa di martedì primo febbraio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa