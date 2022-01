La Sant'Anna ringrazia l'ex presidente del Cda Giuliano Amato

“Siamo certi che Giuliano Amato continuerà a offrire le proprie capacità di insigne giurista nel presiedere il massimo organo di garanzia costituzionale, al servizio del Paese e a tutela dei diritti di ogni cittadino”: così la Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Sabina Nuti, a nome di tutta la comunità, commenta l'elezione, all'unanimità, del nuovo presidente della Corte Costituzionale.

Giuliano Amato è stato allievo ordinario di Scienze Giuridiche, in uno dei collegi poi confluiti nella Scuola Superiore Sant'Anna, fino a diventarne Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra il 2012 e il 2013, anno in cui si dimise perché nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Giudice Costituzionale.

“Giuliano Amato – prosegue la Rettrice Sabina Nuti - ha sempre mantenuto con la nostra istituzione un intenso legame scientifico e umano, contribuendo in modo determinante alla sua crescita e al suo sviluppo, dedicando particolare attenzione a progetti come quello della mobilità sociale e merito, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna per avvicinare e orientare alla formazione universitaria studentesse e studenti di talento, che vivono in contesti più svantaggiati, e portando la sua testimonianza ai corsi di orientamento e agli incontri con le allieve e con gli allievi della Scuola Superiore Sant'Anna".

Mazzeo: "Notizia che fa enormemente piacere"

Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Una notizia che mi fa enormemente piacere non solo per il rapporto personale che ho la fortuna di avere con lui da anni ma perché rappresenta un motivo di orgoglio per la Toscana e Pisa, città nella quale ha studiato e che lo ha visto prima presidente dell'associazione degli ex-allievi della scuola Sant'Anna e poi designato come presidente del consiglio di amministrazione della Scuola stessa.

A lui vanno le mie più sentite congratulazioni e l'augurio di buon lavoro. Ed è bello e simbolico che le sua nomina sia avvenuta in una giornata che potrebbe essere davvero molto importante per il nostro Paese.