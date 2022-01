Ladri in casa al consigliere forzista di Fucecchio Testai

Ladri in casa del consigliere comunale di Forza Italia a Fucecchio Simone Testai. È lo stesso membro dell'opposizione, già candidato sindaco nel 2014, a darne notizia in un post furibondo su Facebook. Nella giornata di ieri è tornato a casa con la famiglia in quel di via di Burello a Torre e ha trovato la porta sfondata e la casa saccheggiata.

Ai microfoni di gonews.it, Testai ha spiegato di non aver ancora fatto l'inventario delle cose che mancano ma l'abitazione è stata messa a soqquadro. Potrebbero mancare dei preziosi, ma la ricerca deve ancora partire. Il consigliere spiega inoltre che altre abitazioni ieri in via San Gregorio e l'altroieri in via delle Forre sarebbero state oggetto di furti.

Ironia della sorte, Testai, come il suo partito e il centrodestra, da tempo insiste con richieste di maggiore sicurezza nelle zone di Fucecchio. "Sembra di essere tornati nel 2017", commenta amaro.